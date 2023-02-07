Экс-советник Кучмы призвал украинцев готовиться к тяжелым временам

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о грядущей диктатуре Зеленского на Украине
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский пытается установить диктатуру на Украине, считает Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации приведут страну к диктатуре. С таким мнением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что соответствующие указы были приняты Зеленским для укрепления своей власти. Соскин обратил внимание, что следующим шагом украинского президента станет ужесточения контроля за предпринимателями.

Зеленский обвинялся в попытках насадить свою диктатуру с помощью введения на Украине закона о медиа. Закон позволяет украинским властям блокировать любое средство массовой информации по своему усмотрению. Французский политик Франсуа Асселино заявил, что закон противоречит европейским ценностям и нужен только для усиления диктатуры в стране, передает RT.

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Указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации приведут страну к диктатуре. С таким мнением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что соответствующие указы были приняты Зеленским для укрепления своей власти. Соскин обратил внимание, что следующим шагом украинского президента станет ужесточения контроля за предпринимателями. Зеленский обвинялся в попытках насадить свою диктатуру с помощью введения на Украине закона о медиа. Закон позволяет украинским властям блокировать любое средство массовой информации по своему усмотрению. Французский политик Франсуа Асселино заявил, что закон противоречит европейским ценностям и нужен только для усиления диктатуры в стране, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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