Экс-советник Кучмы призвал украинцев готовиться к тяжелым временам

Указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации приведут страну к диктатуре. С таким мнением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что соответствующие указы были приняты Зеленским для укрепления своей власти. Соскин обратил внимание, что следующим шагом украинского президента станет ужесточения контроля за предпринимателями.
Зеленский обвинялся в попытках насадить свою диктатуру с помощью введения на Украине закона о медиа. Закон позволяет украинским властям блокировать любое средство массовой информации по своему усмотрению. Французский политик Франсуа Асселино заявил, что закон противоречит европейским ценностям и нужен только для усиления диктатуры в стране, передает RT.
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