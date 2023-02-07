Экс-советник Кучмы призвал украинцев готовиться к тяжелым временам

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о грядущей диктатуре Зеленского на Украине

07 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пытается установить диктатуру на Украине, считает Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации приведут страну к диктатуре. С таким мнением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что соответствующие указы были приняты Зеленским для укрепления своей власти. Соскин обратил внимание, что следующим шагом украинского президента станет ужесточения контроля за предпринимателями. Зеленский обвинялся в попытках насадить свою диктатуру с помощью введения на Украине закона о медиа. Закон позволяет украинским властям блокировать любое средство массовой информации по своему усмотрению. Французский политик Франсуа Асселино заявил, что закон противоречит европейским ценностям и нужен только для усиления диктатуры в стране, передает RT.

Указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации приведут страну к диктатуре. С таким мнением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он считает, что соответствующие указы были приняты Зеленским для укрепления своей власти. Соскин обратил внимание, что следующим шагом украинского президента станет ужесточения контроля за предпринимателями. Зеленский обвинялся в попытках насадить свою диктатуру с помощью введения на Украине закона о медиа. Закон позволяет украинским властям блокировать любое средство массовой информации по своему усмотрению. Французский политик Франсуа Асселино заявил, что закон противоречит европейским ценностям и нужен только для усиления диктатуры в стране, передает RT.