«VK видео» обошел по популярности YouTube

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За март 2025 года «VK видео» привлекло 41,1 миллиона человек
За март 2025 года «VK видео» привлекло 41,1 миллиона человек Фото:

В марте 2025 года «VK видео» вышел на первое место среди видеохостингов по популярности среди российских пользователей, опередив YouTube, который занял вторую строчку в рейтинге. Об этом сообщает Mediascope.

«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — передает ТАСС статистические данные. Третье место занял видеохостинг Rutube, привлекая девять миллионов человек.

Сбор данных проводился за март 2025 год с использованием платформы Mediascope Cross Web, которая фиксировала активность пользователей через десктопные и мобильные версии сайтов видеохостингов. При этом не учитывались просмотры через SmartTV и фоновое или встроенное воспроизведение видео.

В июле 2024 года Роскомнадзор приступил к ограничению скорости доступа к YouTube, но не прибегал к его полной блокировке. В ведомстве объяснили это решение наличием многочисленных нарушений, совершенных платформой, а также указали на ее антироссийскую направленность. В начале августа россияне заметили сбои в работе видеохостинга.

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В марте 2025 года «VK видео» вышел на первое место среди видеохостингов по популярности среди российских пользователей, опередив YouTube, который занял вторую строчку в рейтинге. Об этом сообщает Mediascope. «Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — передает ТАСС статистические данные. Третье место занял видеохостинг Rutube, привлекая девять миллионов человек. Сбор данных проводился за март 2025 год с использованием платформы Mediascope Cross Web, которая фиксировала активность пользователей через десктопные и мобильные версии сайтов видеохостингов. При этом не учитывались просмотры через SmartTV и фоновое или встроенное воспроизведение видео. В июле 2024 года Роскомнадзор приступил к ограничению скорости доступа к YouTube, но не прибегал к его полной блокировке. В ведомстве объяснили это решение наличием многочисленных нарушений, совершенных платформой, а также указали на ее антироссийскую направленность. В начале августа россияне заметили сбои в работе видеохостинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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