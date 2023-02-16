Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого ранее якобы казнили кувалдой заявил, что после возвращения из украинского плена намерен вернуться на фронт. Об этом заявил сам участник ЧВК в интервью для WarGonzo.
«Сейчас у меня закончится контракт, и естественно я буду дальше продолжать [нести службу в рядах ЧВК]. Повидаю родных и здесь останусь», — рассказал Дмитрий Якущенко в интервью для telegram-канала.
Ранее в интернете стало распространяться видео, где якобы казнят кувалдой бойца ЧВК «Вагнер», сдавшегося в плен ВСУ, напоминает «Царьград». Однако позже появилось видео, где основатель частной военной компании Евгений Пригожин стоит рядом с бойцом и хвалит его за то, что тот принес из плена много полезной информации, передает
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