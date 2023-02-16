Боец ЧВК «Вагнер» вернется на фронт после видео с «казнью кувалдой». Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Дмитрий Якущенко заявил, что продлит контракт с ЧВК «Вагнер» и вернется на передовую Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого ранее якобы казнили кувалдой заявил, что после возвращения из украинского плена намерен вернуться на фронт. Об этом заявил сам участник ЧВК в интервью для WarGonzo.

«Сейчас у меня закончится контракт, и естественно я буду дальше продолжать [нести службу в рядах ЧВК]. Повидаю родных и здесь останусь», — рассказал Дмитрий Якущенко в интервью для telegram-канала.

Ранее в интернете стало распространяться видео, где якобы казнят кувалдой бойца ЧВК «Вагнер», сдавшегося в плен ВСУ, напоминает «Царьград». Однако позже появилось видео, где основатель частной военной компании Евгений Пригожин стоит рядом с бойцом и хвалит его за то, что тот принес из плена много полезной информации, передает MK.RU.

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Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого ранее якобы казнили кувалдой заявил, что после возвращения из украинского плена намерен вернуться на фронт. Об этом заявил сам участник ЧВК в интервью для WarGonzo. «Сейчас у меня закончится контракт, и естественно я буду дальше продолжать [нести службу в рядах ЧВК]. Повидаю родных и здесь останусь», — рассказал Дмитрий Якущенко в интервью для telegram-канала. Ранее в интернете стало распространяться видео, где якобы казнят кувалдой бойца ЧВК «Вагнер», сдавшегося в плен ВСУ, напоминает «Царьград». Однако позже появилось видео, где основатель частной военной компании Евгений Пригожин стоит рядом с бойцом и хвалит его за то, что тот принес из плена много полезной информации, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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