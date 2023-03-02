Премьер Венгрии спрогнозировал улучшение жизни для россиян через несколько лет

Ситуация в России изменится к лучшему через два-три года, так как граждане страны способны успешно адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему. Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям», — подчеркнул Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что россиян не стоит недооценивать.
Ранее Орбан заявлял, что из-за действий Владимира Путина на границе с РФ появились ракетные базы США. Тем не менее премьер-министр Венгрии также уточнял, что понимает мотивы действий российского президента на международной арене.
США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. Ранее страны ЕС приняли десятый пакет санкций, сообщает RT.
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Ситуация в России изменится к лучшему через два-три года, так как граждане страны способны успешно адаптироваться к новым условиям. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему. Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям», — подчеркнул Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что россиян не стоит недооценивать. Ранее Орбан заявлял, что из-за действий Владимира Путина на границе с РФ появились ракетные базы США. Тем не менее премьер-министр Венгрии также уточнял, что понимает мотивы действий российского президента на международной арене. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года. Ранее страны ЕС приняли десятый пакет санкций, сообщает RT.