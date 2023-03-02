Премьер Венгрии обозначил главную проблему Путина

02 марта 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

На границе с Россией находится много западного оружия, сообщил Виктор Орбан Фото: официальный сайт президента РФ Из-за действий президента России Владимира Путина на границе с РФ появились ракетные базы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечая, что для Путина они представляют проблему. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — заявил Орбан в разговоре со швейцарским изданием Die Weltwoche . Он отметил, что понимает мотивы действий Путина на международной арене, однако не поддерживает их. Также Орбан призвал страны Запада и Россию прийти к мирному сотрудничеству. Он отметил, что Запад не понимает Россию из-за того, что страна отличается от других стран. В 2016 году на территории Польши началось строительство американской базы для противоракетной обороны (ПРО). База в Румынии создавалась также для ПРО. В феврале 2023 года Виктор Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России. Также лидер государства заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией, передает RT.

Из-за действий президента России Владимира Путина на границе с РФ появились ракетные базы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечая, что для Путина они представляют проблему. «Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — заявил Орбан в разговоре со швейцарским изданием Die Weltwoche. Он отметил, что понимает мотивы действий Путина на международной арене, однако не поддерживает их. Также Орбан призвал страны Запада и Россию прийти к мирному сотрудничеству. Он отметил, что Запад не понимает Россию из-за того, что страна отличается от других стран. В 2016 году на территории Польши началось строительство американской базы для противоракетной обороны (ПРО). База в Румынии создавалась также для ПРО. В феврале 2023 года Виктор Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России. Также лидер государства заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Россией, передает RT.