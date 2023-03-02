РБК: санкции создали риск снижения нефтедобычи РФ на 20% к 2030 году

03 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В РФ к 2030 году может снизиться нефтедобыча Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании, которые зависят от западного нефтесервиса, не будут развивать собственные сервисы. Об этом сообщили представители консалтинговой компании «Яков и Партнеры». «Если текущая ситуация кардинально не изменится, то к 2030 году Россия может потерять до 20% от текущего уровня нефтедобычи», — пишет РБК со ссылкой на компанию. По мнению аналитиков компании, российский рынок нефтесервиса остается в числе самых стабильных в мире, но он сильно зависит от импортного оборудования. Эксперты считают, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо запустить полномасштабное импортозамещение и пересмотреть механизм взаимодействия добывающих компаний и нефтесервисов. Также нужно определить меры государственной поддержки. После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели потолок цен на нефть из РФ. Согласно этому решению, баррель российской нефти не может стоить больше 60 долларов. В ответ президент России Владимир Путин ввел ограничения на поставки нефти в страны, которые руководствуются этим принципом.

Нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании, которые зависят от западного нефтесервиса, не будут развивать собственные сервисы. Об этом сообщили представители консалтинговой компании «Яков и Партнеры». «Если текущая ситуация кардинально не изменится, то к 2030 году Россия может потерять до 20% от текущего уровня нефтедобычи», — пишет РБК со ссылкой на компанию. По мнению аналитиков компании, российский рынок нефтесервиса остается в числе самых стабильных в мире, но он сильно зависит от импортного оборудования. Эксперты считают, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо запустить полномасштабное импортозамещение и пересмотреть механизм взаимодействия добывающих компаний и нефтесервисов. Также нужно определить меры государственной поддержки. После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели потолок цен на нефть из РФ. Согласно этому решению, баррель российской нефти не может стоить больше 60 долларов. В ответ президент России Владимир Путин ввел ограничения на поставки нефти в страны, которые руководствуются этим принципом.