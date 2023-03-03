Французский политик рассказал, что Запад пытается скрыть об Украине

Французский политик Асселино: Запад скрывает неудачи Украины в Бахмуте
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте, заявил Франсуа Асселино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западу все труднее скрывать, что армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте (Артемовск) и конфликт с Россией вызывает больше недовольства среди настроенных против РФ украинцев. Так лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам США придется отправить своих детей для участия в конфликте против России.

«Это утверждение свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», — отметил Франсуа Асселино в Twitter.

По его мнению, подобные утверждение лидера Украины могут привести его к «смертельному выстрелу». По словам Асселино, этот выстрел США, с большой вероятностью, припишут России.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал ситуацию в Бахмуте «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Многие украинские бойцы считают, что город необходимо оставить. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, у ВСУ только одни путь отступления из города — в Часов Яр.

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Западу все труднее скрывать, что армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте (Артемовск) и конфликт с Россией вызывает больше недовольства среди настроенных против РФ украинцев. Так лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам США придется отправить своих детей для участия в конфликте против России. «Это утверждение свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», — отметил Франсуа Асселино в Twitter. По его мнению, подобные утверждение лидера Украины могут привести его к «смертельному выстрелу». По словам Асселино, этот выстрел США, с большой вероятностью, припишут России. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал ситуацию в Бахмуте «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Многие украинские бойцы считают, что город необходимо оставить. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, у ВСУ только одни путь отступления из города — в Часов Яр.
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