Французский политик рассказал, что Запад пытается скрыть об Украине

Французский политик Асселино: Запад скрывает неудачи Украины в Бахмуте

03 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте, заявил Франсуа Асселино Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу все труднее скрывать, что армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте (Артемовск) и конфликт с Россией вызывает больше недовольства среди настроенных против РФ украинцев. Так лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам США придется отправить своих детей для участия в конфликте против России. «Это утверждение свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», — отметил Франсуа Асселино в Twitter. По его мнению, подобные утверждение лидера Украины могут привести его к «смертельному выстрелу». По словам Асселино, этот выстрел США, с большой вероятностью, припишут России. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал ситуацию в Бахмуте «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Многие украинские бойцы считают, что город необходимо оставить. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, у ВСУ только одни путь отступления из города — в Часов Яр.

Западу все труднее скрывать, что армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте (Артемовск) и конфликт с Россией вызывает больше недовольства среди настроенных против РФ украинцев. Так лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам США придется отправить своих детей для участия в конфликте против России. «Это утверждение свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо», — отметил Франсуа Асселино в Twitter. По его мнению, подобные утверждение лидера Украины могут привести его к «смертельному выстрелу». По словам Асселино, этот выстрел США, с большой вероятностью, припишут России. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал ситуацию в Бахмуте «угрожающей» для Вооруженных сил Украины. Многие украинские бойцы считают, что город необходимо оставить. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, у ВСУ только одни путь отступления из города — в Часов Яр.