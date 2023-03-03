Экс-советник Меркель назвал четыре страны, которые способны помирить РФ и Украину

Генерал в отставке Вад: Китай, Индия, Бразилия и Турция способны урегулировать конфликт на Украине

04 марта 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

По мнению Эриха Вада, у Китая, Индии, Бразилии и Турции есть возможность прекратить конфликт на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны «Большой двадцатки» (G20), которые обладают большим влиянием в современном мире, могут примирить Россию и Украину. С таким заявлением выступил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Влиятельные страны G20, такие как Китай, Индия, Бразилия и Турция могут сыграть роль посредника для прекращения конфликта на Украине», — сказал Эрих Вад в интервью турецкому агентству Anadolu . При этом бывший военный подчеркнул, что коллективный Запад так и не обозначил, чего в итоге хочет добиться, поставляя Киеву оружие и технику. Ранее в Индии началась встреча министров иностранных дел стран G20, передает RT. Одной из главных тем повестки должен был стать вопрос украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выражал готовность быть посредником между Россией и Украиной, но стороны пока не приняли это предложение. В Совбезе РФ считают, что для обсуждения нужно, чтобы международное сообщество признало новые регионы России. А Украина выдвинула собственные требования к диалогу, среди которых уважение ее территориальной целостности.

Страны «Большой двадцатки» (G20), которые обладают большим влиянием в современном мире, могут примирить Россию и Украину. С таким заявлением выступил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. «Влиятельные страны G20, такие как Китай, Индия, Бразилия и Турция могут сыграть роль посредника для прекращения конфликта на Украине», — сказал Эрих Вад в интервью турецкому агентству Anadolu. При этом бывший военный подчеркнул, что коллективный Запад так и не обозначил, чего в итоге хочет добиться, поставляя Киеву оружие и технику. Ранее в Индии началась встреча министров иностранных дел стран G20, передает RT. Одной из главных тем повестки должен был стать вопрос украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выражал готовность быть посредником между Россией и Украиной, но стороны пока не приняли это предложение. В Совбезе РФ считают, что для обсуждения нужно, чтобы международное сообщество признало новые регионы России. А Украина выдвинула собственные требования к диалогу, среди которых уважение ее территориальной целостности.