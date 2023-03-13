Кличко признался в намерении эвакуировать жителей Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий
Киев в январе был готов к эвакуации населения, заявил Виталий Кличко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel. Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко.

Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко. «В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel. Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко. Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...