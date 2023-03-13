Кличко признался в намерении эвакуировать жителей Киева

Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel. Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко.
Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.
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Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко. «В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel. Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко. Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.