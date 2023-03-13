Кличко признался в намерении эвакуировать жителей Киева

13 марта 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Киев в январе был готов к эвакуации населения, заявил Виталий Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко. «В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel . Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко. Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.

Власти Киева в январе были близки к принятию решения об эвакуации населения города из-за отсутствия электричества. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко. «В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — передает слова Кличко немецкая газета Spiegel. Он добавил, что город в этот месяц столкнулся с внушительным по длительности блэкаутом в 14 часов. Население столкнулось с отсутствием отопления, воды и электричества, заключил Кличко. Ранее в декабре 2022 года Виталий Кличко выступил с предупреждением к киевлянам. Он сообщил населению Киева о возможной эвакуации.