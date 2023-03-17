SHOT: после скандала с Wildberries в России создадут новый закон

После забастовки сотрудников Wildberries парламентарии решили разработать законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«По нашим данным, после скандала с Wildberries депутаты Госдумы планируют разработать законопроект по маркетплейсам, его могут назвать „Закон Бакальчук“», — передает
Сотрудники Wildberries устроили забастовку из-за недовольства новой системой штрафов. Персонал заставляли платить за брак товара, некоторые заявляли, что из-за депремирований почти не получают зарплату. На фоне этого временно закрывались пункты выдачи. В Минтруда начали проверку. После этого Wildberries решил вернуть списанные деньги за штрафы, пишет «Ридус».
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