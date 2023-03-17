SHOT: после скандала с Wildberries в России создадут новый закон

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Сотрудников маркетплейсов решили защитить Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

После забастовки сотрудников Wildberries парламентарии решили разработать законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«По нашим данным, после скандала с Wildberries депутаты Госдумы планируют разработать законопроект по маркетплейсам, его могут назвать „Закон Бакальчук“», — передает Shot. Татьяна Бакальчук, именем которой хотят назвать закон, — основательница и генеральный директор компании Wildberries

Сотрудники Wildberries устроили забастовку из-за недовольства новой системой штрафов. Персонал заставляли платить за брак товара, некоторые заявляли, что из-за депремирований почти не получают зарплату. На фоне этого временно закрывались пункты выдачи. В Минтруда начали проверку. После этого Wildberries решил вернуть списанные деньги за штрафы, пишет «Ридус».

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После забастовки сотрудников Wildberries парламентарии решили разработать законопроект, который будет регулировать работу маркетплейсов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «По нашим данным, после скандала с Wildberries депутаты Госдумы планируют разработать законопроект по маркетплейсам, его могут назвать „Закон Бакальчук“», — передает Shot. Татьяна Бакальчук, именем которой хотят назвать закон, — основательница и генеральный директор компании Wildberries Сотрудники Wildberries устроили забастовку из-за недовольства новой системой штрафов. Персонал заставляли платить за брак товара, некоторые заявляли, что из-за депремирований почти не получают зарплату. На фоне этого временно закрывались пункты выдачи. В Минтруда начали проверку. После этого Wildberries решил вернуть списанные деньги за штрафы, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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