Экс-разведчик США: дружба России и Китая — фундаментальное событие за 100 лет

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Россия и Китай будут контролировать мир, заявил Скотт Риттер Фото:

Дружба России и Китая — одно из главных событий в геополитике за последние сто лет. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.

«То, что произошло между Китаем и Россией — это одно из самых фундаментальных изменений в глобальной геополитике за последнюю сотню лет», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу US Tour of Duty. Там же он добавил, что дружба двух держав послужит краху США. По словам американского разведчика, РФ и КНР не занимаются эскалацией глобального конфликта, а это значит, что страны будут управлять «всем и вся».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о благородной дружбе между Россией и КНР, передает «Национальная служба новостей». Она отметила, что взаимоотношения двух держав основаны на принципах отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон. Американский аналитик Стивен Коллинсон назвал дружбу между державами испытанием для США. Он пояснил, что Соединенным штатам уже давно грозит серьезный внешнеполитический вызов со стороны России и Китая.

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Дружба России и Китая — одно из главных событий в геополитике за последние сто лет. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «То, что произошло между Китаем и Россией — это одно из самых фундаментальных изменений в глобальной геополитике за последнюю сотню лет», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу US Tour of Duty. Там же он добавил, что дружба двух держав послужит краху США. По словам американского разведчика, РФ и КНР не занимаются эскалацией глобального конфликта, а это значит, что страны будут управлять «всем и вся». Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о благородной дружбе между Россией и КНР, передает «Национальная служба новостей». Она отметила, что взаимоотношения двух держав основаны на принципах отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон. Американский аналитик Стивен Коллинсон назвал дружбу между державами испытанием для США. Он пояснил, что Соединенным штатам уже давно грозит серьезный внешнеполитический вызов со стороны России и Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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