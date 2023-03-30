Армия Китая заявила о готовности сотрудничать с Россией

30 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай будет сотрудничать с Россией по вопросу организации стратегической коммуникации между армиями. Об этом рассказали в министерстве обороны Китая. Страны будут работать над обеспечением мира и безопасности. «Армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами РФ для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации», — рассказали в минобороны КНР, передает ТАСС. Китайская армия будет обеспечивать мир и безопасность вместе с Россией.

Китай будет сотрудничать с Россией по вопросу организации стратегической коммуникации между армиями. Об этом рассказали в министерстве обороны Китая. Страны будут работать над обеспечением мира и безопасности. «Армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами РФ для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации», — рассказали в минобороны КНР, передает ТАСС. Китайская армия будет обеспечивать мир и безопасность вместе с Россией.