Mash: под Белгородом сбили беспилотник ВСУ для корректировки ракет. Фото

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Под Белгородом сбили украинский БПЛА Shark Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для корректировки ракетных ударов. Об этом сообщает Mash.

«Украинский БПЛА Shark сбили под Белгородом. Такие беспилотники предназначены для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе для систем залпового огня Himars», — сообщают авторы канала. По их словам, беспилотники Shark активно используются в разведке. Уточняется, что дрон пролетел более пяти километров по российской территории. Взрывчатки на летательном аппарате не обнаружили, но заметили камеру с 30-ти кратным увеличением.

Обновлено 11:17: URA.RU с целью подтверждения информации направило запросы в Минобороны РФ, а также в адрес администрации Белгорода. Ответ ожидается.

Украинские дроны неоднократно атаковали территорию РФ. За последние дни беспилотник атаковал Крым, 3 мая летательные аппараты были замечены на территории Кремля. Также Киев предпринимал попытки проводить диверсии на приграничных территориях РФ.

Беспилотник сбили под Белгородом
Беспилотник сбили под Белгородом
Фото:

БПЛА Shark используется в разведке
БПЛА Shark используется в разведке
Фото:

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Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для корректировки ракетных ударов. Об этом сообщает Mash. «Украинский БПЛА Shark сбили под Белгородом. Такие беспилотники предназначены для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе для систем залпового огня Himars», — сообщают авторы канала. По их словам, беспилотники Shark активно используются в разведке. Уточняется, что дрон пролетел более пяти километров по российской территории. Взрывчатки на летательном аппарате не обнаружили, но заметили камеру с 30-ти кратным увеличением. Обновлено 11:17: URA.RU с целью подтверждения информации направило запросы в Минобороны РФ, а также в адрес администрации Белгорода. Ответ ожидается. Украинские дроны неоднократно атаковали территорию РФ. За последние дни беспилотник атаковал Крым, 3 мая летательные аппараты были замечены на территории Кремля. Также Киев предпринимал попытки проводить диверсии на приграничных территориях РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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