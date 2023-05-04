Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для корректировки ракетных ударов. Об этом сообщает Mash.
«Украинский БПЛА Shark сбили под Белгородом. Такие беспилотники предназначены для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе для систем залпового огня Himars», — сообщают авторы канала. По их словам, беспилотники Shark активно используются в разведке. Уточняется, что дрон пролетел более пяти километров по российской территории. Взрывчатки на летательном аппарате не обнаружили, но заметили камеру с 30-ти кратным увеличением.
Обновлено 11:17: URA.RU с целью подтверждения информации направило запросы в Минобороны РФ, а также в адрес администрации Белгорода. Ответ ожидается.
Украинские дроны неоднократно атаковали территорию РФ. За последние дни беспилотник атаковал Крым, 3 мая летательные аппараты были замечены на территории Кремля. Также Киев предпринимал попытки проводить диверсии на приграничных территориях РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!