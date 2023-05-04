Mash: под Белгородом сбили беспилотник ВСУ для корректировки ракет. Фото

04 мая 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Под Белгородом сбили украинский БПЛА Shark Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для корректировки ракетных ударов. Об этом сообщает Mash. «Украинский БПЛА Shark сбили под Белгородом. Такие беспилотники предназначены для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе для систем залпового огня Himars», — сообщают авторы канала. По их словам, беспилотники Shark активно используются в разведке. Уточняется, что дрон пролетел более пяти километров по российской территории. Взрывчатки на летательном аппарате не обнаружили, но заметили камеру с 30-ти кратным увеличением. Обновлено 11:17: URA.RU с целью подтверждения информации направило запросы в Минобороны РФ, а также в адрес администрации Белгорода. Ответ ожидается. Украинские дроны неоднократно атаковали территорию РФ. За последние дни беспилотник атаковал Крым, 3 мая летательные аппараты были замечены на территории Кремля. Также Киев предпринимал попытки проводить диверсии на приграничных территориях РФ. Беспилотник сбили под Белгородом Фото: telegram-канал Mash БПЛА Shark используется в разведке Фото: telegram-канал Mash

Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для корректировки ракетных ударов. Об этом сообщает Mash. «Украинский БПЛА Shark сбили под Белгородом. Такие беспилотники предназначены для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе для систем залпового огня Himars», — сообщают авторы канала. По их словам, беспилотники Shark активно используются в разведке. Уточняется, что дрон пролетел более пяти километров по российской территории. Взрывчатки на летательном аппарате не обнаружили, но заметили камеру с 30-ти кратным увеличением. Обновлено 11:17: URA.RU с целью подтверждения информации направило запросы в Минобороны РФ, а также в адрес администрации Белгорода. Ответ ожидается. Украинские дроны неоднократно атаковали территорию РФ. За последние дни беспилотник атаковал Крым, 3 мая летательные аппараты были замечены на территории Кремля. Также Киев предпринимал попытки проводить диверсии на приграничных территориях РФ.