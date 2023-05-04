В Воронежской области сбили беспилотник

В Воронежской области ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.
«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Александр Гусев в своем
Ранее ночью и утром 4 апреля атакам беспилотников подвергались Краснодарский край и Ростовская область. В первом случае пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже удалось потушить, а во втором местным жителям удалось справиться с последствиями взрыва без экстренных служб.
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