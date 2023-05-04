В Воронежской области сбили беспилотник

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Беспилотник сбила система ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале, отметив, что ситуация находится под его контролем.

Ранее ночью и утром 4 апреля атакам беспилотников подвергались Краснодарский край и Ростовская область. В первом случае пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже удалось потушить, а во втором местным жителям удалось справиться с последствиями взрыва без экстренных служб.

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В Воронежской области ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет. «Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале, отметив, что ситуация находится под его контролем. Ранее ночью и утром 4 апреля атакам беспилотников подвергались Краснодарский край и Ростовская область. В первом случае пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже удалось потушить, а во втором местным жителям удалось справиться с последствиями взрыва без экстренных служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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