Минцифры РФ предлагает создать единый реестр воинского учета до конца года 05 мая 2023 в 23:50 Размер текста - 17 + В 2024 году электронный реестр воинского учета будет вводиться в эксплуатацию — Минцифры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единый электронный реестр воинского учета будет создан в России до конца нынешнего года, а с начала 2025 года он будет введен в эксплуатацию. Об этом заявлено в соответствующем проекте постановления правительства, предложенном Минцифры. Электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию, — сообщается в проекте постановления правительства, который опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно документу, военкоматы получат разрешение на оповещение военнообязанных при помощи электронных повесток. Единый электронный реестр воинского учета будет создан в России до конца нынешнего года, а с начала 2025 года он будет введен в эксплуатацию. Об этом заявлено в соответствующем проекте постановления правительства, предложенном Минцифры. Электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию, — сообщается в проекте постановления правительства, который опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно документу, военкоматы получат разрешение на оповещение военнообязанных при помощи электронных повесток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям