05 мая 2023

Военкоры показали утопающую в грязи бронетехнику НАТО на Украине. Видео

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, военная техника, оружие, грязь, военнослужащие, пасмурная погода, дождь, полигон, солдат, боевые учения
Техника НАТО не может передвигаться на Украине из-за погоды, рассказали военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бронетехника НАТО и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утопают в грязи в зоне боевых действий. Об этом рассказали российские военные корреспонденты.

«Колонна бронетехники НАТО и танков ВСУ почти утонула в грязи на Украине. Грязь засосала американские БТРы M113 и даже танки Т-64БВ. Бронемашины на кадрах пытаются вытащить другой танк и БМП-1», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.

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Бронетехника НАТО и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утопают в грязи в зоне боевых действий. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Колонна бронетехники НАТО и танков ВСУ почти утонула в грязи на Украине. Грязь засосала американские БТРы M113 и даже танки Т-64БВ. Бронемашины на кадрах пытаются вытащить другой танк и БМП-1», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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