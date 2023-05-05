Бронетехника НАТО и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утопают в грязи в зоне боевых действий. Об этом рассказали российские военные корреспонденты.
«Колонна бронетехники НАТО и танков ВСУ почти утонула в грязи на Украине. Грязь засосала американские БТРы M113 и даже танки Т-64БВ. Бронемашины на кадрах пытаются вытащить другой танк и БМП-1», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.
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