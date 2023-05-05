Военкоры показали утопающую в грязи бронетехнику НАТО на Украине. Видео 06 мая 2023 в 00:50 Размер текста - 17 + Техника НАТО не может передвигаться на Украине из-за погоды, рассказали военкоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетехника НАТО и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утопают в грязи в зоне боевых действий. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Колонна бронетехники НАТО и танков ВСУ почти утонула в грязи на Украине. Грязь засосала американские БТРы M113 и даже танки Т-64БВ. Бронемашины на кадрах пытаются вытащить другой танк и БМП-1», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Бронетехника НАТО и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утопают в грязи в зоне боевых действий. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Колонна бронетехники НАТО и танков ВСУ почти утонула в грязи на Украине. Грязь засосала американские БТРы M113 и даже танки Т-64БВ. Бронемашины на кадрах пытаются вытащить другой танк и БМП-1», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям