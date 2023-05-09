Спецназ США начинает тренировки у границ России

10 мая 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Военные учения пройдут в Финляндии Фото: Министерство обороны Великобритании Спецназ США и солдаты стран Европы примут участие в учениях «Южный грифон-23». Обучение будет проходить в Южной Финляндии, которая граничит с Санкт-Петербургом по морю, и продлятся 11 дней. «Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с различными органами власти и международными партнерами. В учениях задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника», — передает телеканал Yle . Уточняется, что обучение продлится до 21 мая. В нем будут участвовать армия Финляндии, спецназ США и солдаты Европы. Обучение проводится для того, чтобы отработать действия различных оборонных ведомств Финляндии. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Тем самым страна стала 31 членом альянса. После вступления, согласно правилам альянса, страна должна интегрироваться в единую военную систему НАТО. Для этого и проводятся совместные учения.

Спецназ США и солдаты стран Европы примут участие в учениях «Южный грифон-23». Обучение будет проходить в Южной Финляндии, которая граничит с Санкт-Петербургом по морю, и продлятся 11 дней. «Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с различными органами власти и международными партнерами. В учениях задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника», — передает телеканал Yle. Уточняется, что обучение продлится до 21 мая. В нем будут участвовать армия Финляндии, спецназ США и солдаты Европы. Обучение проводится для того, чтобы отработать действия различных оборонных ведомств Финляндии. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Тем самым страна стала 31 членом альянса. После вступления, согласно правилам альянса, страна должна интегрироваться в единую военную систему НАТО. Для этого и проводятся совместные учения.