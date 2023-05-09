09 мая 2023

Спецназ США начинает тренировки у границ России

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, наемник, stock
Военные учения пройдут в Финляндии Фото:

Спецназ США и солдаты стран Европы примут участие в учениях «Южный грифон-23». Обучение будет проходить в Южной Финляндии, которая граничит с Санкт-Петербургом по морю, и продлятся 11 дней.

«Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с различными органами власти и международными партнерами. В учениях задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника», — передает телеканал Yle. Уточняется, что обучение продлится до 21 мая. В нем будут участвовать армия Финляндии, спецназ США и солдаты Европы. Обучение проводится для того, чтобы отработать действия различных оборонных ведомств Финляндии.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Тем самым страна стала 31 членом альянса. После вступления, согласно правилам альянса, страна должна интегрироваться в единую военную систему НАТО. Для этого и проводятся совместные учения.

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Спецназ США и солдаты стран Европы примут участие в учениях «Южный грифон-23». Обучение будет проходить в Южной Финляндии, которая граничит с Санкт-Петербургом по морю, и продлятся 11 дней. «Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с различными органами власти и международными партнерами. В учениях задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника», — передает телеканал Yle. Уточняется, что обучение продлится до 21 мая. В нем будут участвовать армия Финляндии, спецназ США и солдаты Европы. Обучение проводится для того, чтобы отработать действия различных оборонных ведомств Финляндии. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Тем самым страна стала 31 членом альянса. После вступления, согласно правилам альянса, страна должна интегрироваться в единую военную систему НАТО. Для этого и проводятся совместные учения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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