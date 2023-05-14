Сенатор Пушков поддержал идею Михалкова о закрытии Ельцин Центра

14 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Сенатор Алексей Пушков считает, что большинство россиян хотят, чтобы ЕЦ закрыли Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сенатор от Пермского края Алексей Пушков поддержал идею режиссера Никиты Михалкова о закрытии Ельцин Центра (ЕЦ). Пушков заявил, что большинство россиян также выступает за закрытие екатеринбургского музея. «Никита Михалков вновь поднял тему закрытия Ельцин Центра. Общественное мнение на сей счет известно: в январе я проводил опрос, более 6100 человек высказались за закрытие музея и лишь 31 — против. Не думаю, что ситуация изменилась», — написал сенатор в telegram-канале. Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал и предложил закрыть Ельцин Центр из-за мультипликационного фильма об истории России, который показывают в музее. По его словам, Ельцин Центр должен перепрофилировать свою деятельность и показать современную историю «по-честному». Михалков уже не в первый раз критикует Ельцин Центр. Так, в июне 2022-го он потребовал признать музей иноагентом. А в августе того же года он раскритиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля».

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков поддержал идею режиссера Никиты Михалкова о закрытии Ельцин Центра (ЕЦ). Пушков заявил, что большинство россиян также выступает за закрытие екатеринбургского музея. «Никита Михалков вновь поднял тему закрытия Ельцин Центра. Общественное мнение на сей счет известно: в январе я проводил опрос, более 6100 человек высказались за закрытие музея и лишь 31 — против. Не думаю, что ситуация изменилась», — написал сенатор в telegram-канале. Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал и предложил закрыть Ельцин Центр из-за мультипликационного фильма об истории России, который показывают в музее. По его словам, Ельцин Центр должен перепрофилировать свою деятельность и показать современную историю «по-честному». Михалков уже не в первый раз критикует Ельцин Центр. Так, в июне 2022-го он потребовал признать музей иноагентом. А в августе того же года он раскритиковал Ельцин Центр за выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля».