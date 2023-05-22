Украинские СМИ сообщили о грядущей смене премьер-министра УНН: Федоров заменит Шмыгаля на посту премьер-министра Украины 22 мая 2023 в 15:51 Размер текста - 17 + Денис Шмыгаль может потерять свой пост Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может покинуть пост. Его место займет вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Об этом стало известно, благодаря источникам украинских изданий во фракции «Слуга народа» в Верховной раде. «Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — передает украинское издание УНН информацию источников. В издании отмечается, что причины будущего увольнения Дениса Шмыгаля неизвестны. Однако, как утверждается в публикации, расширение полномочий Федорова позволит развить те сферы, за которые он отвечает. Шмыгаль находится на должности премьера с марта 2020 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может покинуть пост. Его место займет вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Об этом стало известно, благодаря источникам украинских изданий во фракции «Слуга народа» в Верховной раде. «Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — передает украинское издание УНН информацию источников. В издании отмечается, что причины будущего увольнения Дениса Шмыгаля неизвестны. Однако, как утверждается в публикации, расширение полномочий Федорова позволит развить те сферы, за которые он отвечает. Шмыгаль находится на должности премьера с марта 2020 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям