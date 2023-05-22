Украинские СМИ сообщили о грядущей смене премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может покинуть пост. Его место займет вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Об этом стало известно, благодаря источникам украинских изданий во фракции «Слуга народа» в Верховной раде.
«Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — передает украинское издание УНН информацию источников.
В издании отмечается, что причины будущего увольнения Дениса Шмыгаля неизвестны. Однако, как утверждается в публикации, расширение полномочий Федорова позволит развить те сферы, за которые он отвечает. Шмыгаль находится на должности премьера с марта 2020 года.
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