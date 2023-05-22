Украинские СМИ сообщили о грядущей смене премьер-министра

УНН: Федоров заменит Шмыгаля на посту премьер-министра Украины
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Денис Шмыгаль может потерять свой пост Фото:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может покинуть пост. Его место займет вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Об этом стало известно, благодаря источникам украинских изданий во фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

«Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — передает украинское издание УНН информацию источников.

В издании отмечается, что причины будущего увольнения Дениса Шмыгаля неизвестны. Однако, как утверждается в публикации, расширение полномочий Федорова позволит развить те сферы, за которые он отвечает. Шмыгаль находится на должности премьера с марта 2020 года.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может покинуть пост. Его место займет вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Об этом стало известно, благодаря источникам украинских изданий во фракции «Слуга народа» в Верховной раде. «Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — передает украинское издание УНН информацию источников. В издании отмечается, что причины будущего увольнения Дениса Шмыгаля неизвестны. Однако, как утверждается в публикации, расширение полномочий Федорова позволит развить те сферы, за которые он отвечает. Шмыгаль находится на должности премьера с марта 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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