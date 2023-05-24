МО РФ: ВСУ пытались взорвать корабль Черноморского флота

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ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» Фото:

ВСУ пытались беспилотными катерами атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас корабль, отметили в ведомстве, продолжает выполнять поставленные задачи.

«ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль „Иван Хурс“ ЧФ РФ, защищающий газопроводы в Турции», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все украинские катера были уничтожены оружием корабля.

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ВСУ пытались беспилотными катерами атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас корабль, отметили в ведомстве, продолжает выполнять поставленные задачи. «ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль „Иван Хурс“ ЧФ РФ, защищающий газопроводы в Турции», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все украинские катера были уничтожены оружием корабля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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