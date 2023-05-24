МО РФ: ВСУ пытались взорвать корабль Черноморского флота

ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс»
ВСУ пытались беспилотными катерами атаковать корабль Черноморского флота России «Иван Хурс». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас корабль, отметили в ведомстве, продолжает выполнять поставленные задачи.
«ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль „Иван Хурс“ ЧФ РФ, защищающий газопроводы в Турции», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что все украинские катера были уничтожены оружием корабля.
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