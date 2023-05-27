Отбивших атаку на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представили к наградам

27 мая 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Военнослужащих наградили за обнаружение и ликвидацию вражеских беспилотников Фото: Анна Майорова © URA.RU Членов экипажа корабля Черноморского флота «Иван Хурс», уничтоживших беспилотные катера, которые пытались атаковать судно 24 мая, представили к награде. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) „Иван Хурс“ представлены к боевым государственным наградам», — сообщили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве отметили, что члены экипажа оперативно обнаружили цели, приближающиеся к судну, и, по команде командира корабля уничтожили катера. Уточняется, что военные были представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова. Ранее беспилотные катера пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс». Это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. Однако беспилотники были уничтожены, а судно вернулось к своим задачам. Позже СМИ со ссылкой на источники начали писать, что дроны были предоставлены Украине Великобританией, а запускались они из военно-морского оперативного центра при участии США.

Членов экипажа корабля Черноморского флота «Иван Хурс», уничтоживших беспилотные катера, которые пытались атаковать судно 24 мая, представили к награде. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) „Иван Хурс“ представлены к боевым государственным наградам», — сообщили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве отметили, что члены экипажа оперативно обнаружили цели, приближающиеся к судну, и, по команде командира корабля уничтожили катера. Уточняется, что военные были представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова. Ранее беспилотные катера пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс». Это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. Однако беспилотники были уничтожены, а судно вернулось к своим задачам. Позже СМИ со ссылкой на источники начали писать, что дроны были предоставлены Украине Великобританией, а запускались они из военно-морского оперативного центра при участии США.