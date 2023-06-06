Шойгу раскрыл, сколько российских военных погибло при контрнаступлении ВСУ

Шойгу: 71 военнослужащий ВС РФ погиб при отражении атаки ВСУ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
210 военнослужащих ВС РФ получили ранения, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При отражении наступления ВСУ 71 российский военнослужащий погиб, а 210 получили ранения. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что 210 солдат ВС РФ получили ранения.

Ранее согласно информации, предоставленной главой Минобороны, ВСУ попытались наступить на семи направлениях силами пяти бригад 5 июня, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успехов в регионе. Более того, украинские силы быстро поражаются российской авиацией.

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При отражении наступления ВСУ 71 российский военнослужащий погиб, а 210 получили ранения. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу. «В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что 210 солдат ВС РФ получили ранения. Ранее согласно информации, предоставленной главой Минобороны, ВСУ попытались наступить на семи направлениях силами пяти бригад 5 июня, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успехов в регионе. Более того, украинские силы быстро поражаются российской авиацией.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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