Шойгу раскрыл, сколько российских военных погибло при контрнаступлении ВСУ

При отражении наступления ВСУ 71 российский военнослужащий погиб, а 210 получили ранения. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
«В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что 210 солдат ВС РФ получили ранения.
Ранее согласно информации, предоставленной главой Минобороны, ВСУ попытались наступить на семи направлениях силами пяти бригад 5 июня, однако противник был остановлен, понеся значительные потери. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успехов в регионе. Более того, украинские силы быстро поражаются российской авиацией.
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