14 июня 2023

Глава Минвостока рассказал о проекте, который принесет России триллионы рублей

Глава Минвостока: развитие Северного морского пути принесет РФ триллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, ледокол москва, северный морской путь
По мнению главы Минвостока, окупаемость Северного морского пути может достичь шести триллионов рублей Фото:

Развитие Северного морского пути (СМП) может принести России до шести триллионов рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«План развития СМП — это билет в благосостояние будущей России. <…> 200 миллионов тонн грузов в год полностью создают новый поток доходов. <…> Можно, условно, добавить к стоимости провоза одной тонны грузов одну тысячу рублей. <…> И если перемножить 1000 рублей на 200 миллионов, то получается 200 миллиардов рублей в год. И вот если представить, как магистраль, упрощенно, автодорога Москва-Питер с платой за проезд в 1000 рублей, и умножьте это на 20 лет, примените какой-то инфлятор, получаем сумасшедшие цифры в 5-6 триллионов рублей», — пояснил Алексей Чекунков, выступая на ПМЭФ-2023, передает издание «Комсомольская правда».

Ранее стало известно о намерении Китая помочь РФ сделать СМП международным транспортным коридором. Сообщалось, что Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства требуемых портов и инфраструктуры.

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Развитие Северного морского пути (СМП) может принести России до шести триллионов рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «План развития СМП — это билет в благосостояние будущей России. <…> 200 миллионов тонн грузов в год полностью создают новый поток доходов. <…> Можно, условно, добавить к стоимости провоза одной тонны грузов одну тысячу рублей. <…> И если перемножить 1000 рублей на 200 миллионов, то получается 200 миллиардов рублей в год. И вот если представить, как магистраль, упрощенно, автодорога Москва-Питер с платой за проезд в 1000 рублей, и умножьте это на 20 лет, примените какой-то инфлятор, получаем сумасшедшие цифры в 5-6 триллионов рублей», — пояснил Алексей Чекунков, выступая на ПМЭФ-2023, передает издание «Комсомольская правда». Ранее стало известно о намерении Китая помочь РФ сделать СМП международным транспортным коридором. Сообщалось, что Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства требуемых портов и инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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