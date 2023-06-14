Глава Минвостока рассказал о проекте, который принесет России триллионы рублей

Глава Минвостока: развитие Северного морского пути принесет РФ триллионы рублей

15 июня 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

По мнению главы Минвостока, окупаемость Северного морского пути может достичь шести триллионов рублей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Развитие Северного морского пути (СМП) может принести России до шести триллионов рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «План развития СМП — это билет в благосостояние будущей России. <…> 200 миллионов тонн грузов в год полностью создают новый поток доходов. <…> Можно, условно, добавить к стоимости провоза одной тонны грузов одну тысячу рублей. <…> И если перемножить 1000 рублей на 200 миллионов, то получается 200 миллиардов рублей в год. И вот если представить, как магистраль, упрощенно, автодорога Москва-Питер с платой за проезд в 1000 рублей, и умножьте это на 20 лет, примените какой-то инфлятор, получаем сумасшедшие цифры в 5-6 триллионов рублей», — пояснил Алексей Чекунков, выступая на ПМЭФ-2023, передает издание «Комсомольская правда». Ранее стало известно о намерении Китая помочь РФ сделать СМП международным транспортным коридором. Сообщалось, что Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства требуемых портов и инфраструктуры.

Развитие Северного морского пути (СМП) может принести России до шести триллионов рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «План развития СМП — это билет в благосостояние будущей России. <…> 200 миллионов тонн грузов в год полностью создают новый поток доходов. <…> Можно, условно, добавить к стоимости провоза одной тонны грузов одну тысячу рублей. <…> И если перемножить 1000 рублей на 200 миллионов, то получается 200 миллиардов рублей в год. И вот если представить, как магистраль, упрощенно, автодорога Москва-Питер с платой за проезд в 1000 рублей, и умножьте это на 20 лет, примените какой-то инфлятор, получаем сумасшедшие цифры в 5-6 триллионов рублей», — пояснил Алексей Чекунков, выступая на ПМЭФ-2023, передает издание «Комсомольская правда». Ранее стало известно о намерении Китая помочь РФ сделать СМП международным транспортным коридором. Сообщалось, что Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства требуемых портов и инфраструктуры.