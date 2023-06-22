22 июня 2023

В США признали преимущество российского танка Т-90 перед американским Abrams

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Реактивная броня Т-90 является одним из преимуществ российского танка, пишет 19FortyFive Фото:
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Российский танк Т-90 благодаря своим техническим характеристикам может стать серьезной угрозой для американских танков Abrams. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams», — сообщается в материале издания. Там добавили, что российский танк Т-90М оснащен реактивной броней, различными комбинациями композитных броневых материалов, улучшенными тепловизионными прицелами наводчика, дымовыми гранатами и способностью глушить противотанковые ракеты. Все эти технические детали помогают российскому танку чувствовать себя уверенно на поле боя, заключил автор.

Ранее СМИ сообщили о планах США передать Украине 31 танк Abrams. Позже выяснилось, что эти танки были доставлены в Германию для обучения военных Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует использовать американские танки Abrams в новой фазе контрнаступления.

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Российский танк Т-90 благодаря своим техническим характеристикам может стать серьезной угрозой для американских танков Abrams. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams», — сообщается в материале издания. Там добавили, что российский танк Т-90М оснащен реактивной броней, различными комбинациями композитных броневых материалов, улучшенными тепловизионными прицелами наводчика, дымовыми гранатами и способностью глушить противотанковые ракеты. Все эти технические детали помогают российскому танку чувствовать себя уверенно на поле боя, заключил автор. Ранее СМИ сообщили о планах США передать Украине 31 танк Abrams. Позже выяснилось, что эти танки были доставлены в Германию для обучения военных Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует использовать американские танки Abrams в новой фазе контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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