В США признали преимущество российского танка Т-90 перед американским Abrams

23 июня 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Реактивная броня Т-90 является одним из преимуществ российского танка, пишет 19FortyFive Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танк Т-90 благодаря своим техническим характеристикам может стать серьезной угрозой для американских танков Abrams. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams», — сообщается в материале издания . Там добавили, что российский танк Т-90М оснащен реактивной броней, различными комбинациями композитных броневых материалов, улучшенными тепловизионными прицелами наводчика, дымовыми гранатами и способностью глушить противотанковые ракеты. Все эти технические детали помогают российскому танку чувствовать себя уверенно на поле боя, заключил автор. Ранее СМИ сообщили о планах США передать Украине 31 танк Abrams. Позже выяснилось, что эти танки были доставлены в Германию для обучения военных Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует использовать американские танки Abrams в новой фазе контрнаступления.

Российский танк Т-90 благодаря своим техническим характеристикам может стать серьезной угрозой для американских танков Abrams. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams», — сообщается в материале издания. Там добавили, что российский танк Т-90М оснащен реактивной броней, различными комбинациями композитных броневых материалов, улучшенными тепловизионными прицелами наводчика, дымовыми гранатами и способностью глушить противотанковые ракеты. Все эти технические детали помогают российскому танку чувствовать себя уверенно на поле боя, заключил автор. Ранее СМИ сообщили о планах США передать Украине 31 танк Abrams. Позже выяснилось, что эти танки были доставлены в Германию для обучения военных Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует использовать американские танки Abrams в новой фазе контрнаступления.