Залужный назвал ВСУ легкой мишенью для российских истребителей Су-35

Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются легкой целью для российских истребителей Су-35. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. По его словам, по этой причине Киеву необходимо хотя бы небольшое количество боевых самолетов от Запада.
«Было бы достаточно очень ограниченного числа (истребителей от Запада — прим. URA.RU). Но они необходимы. <…> Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», — подчеркнул Валерий Залужный в интервью для The Washington Post.
Ранее западная пресса писала, что Россия пользуется преимуществом в небе, что позволяет ей активно уничтожать вооружение, предоставленное Киеву Западом. Также в зарубежных СМИ допустили, что украинское наступление задержалось весной именно из-за превосходства ВС РФ в небе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются легкой целью для российских истребителей Су-35. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. По его словам, по этой причине Киеву необходимо хотя бы небольшое количество боевых самолетов от Запада. «Было бы достаточно очень ограниченного числа (истребителей от Запада — прим. URA.RU). Но они необходимы. <…> Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», — подчеркнул Валерий Залужный в интервью для The Washington Post. Ранее западная пресса писала, что Россия пользуется преимуществом в небе, что позволяет ей активно уничтожать вооружение, предоставленное Киеву Западом. Также в зарубежных СМИ допустили, что украинское наступление задержалось весной именно из-за превосходства ВС РФ в небе.