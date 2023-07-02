Топовый челябинский писатель Олег Рой сравнил жителей Донбасса с уральцами

Челябинский писатель Рой: жители Донбасса похожи характером на уральцев

03 июля 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Олег Рой рассказал, что общего у жителей Донбасса и уральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Донбасса похожи характером на уральцев. Они такие же смелые, чуткие и рассудительные, считает топовый челябинский писать, выходец из Магнитогорска, Олег Рой. «В вас есть какой-то стержень — вы не ломаетесь, а становитесь только крепче. Характером на уральцев похожи. Вы такой же смелый, очень чуткий, очень рассудительный и колкий народ», — сказал Олег Рой на встрече с жителями Донбасса. Его цитирует telegram-канал «Донбасс решает». Как добавил писатель, иногда народ Донбасса может в разговоре такое завернуть, но все укоры — это не цинизм, а прямота и откровение. Добавим, что Олег Рой был в ДНР 17 раз, а также объехал всю Россию. Олег Рой — писатель и сценарист из Магнитогорска. В детстве он хотел стать учителем, но потом решил изменить жизнь и переехал в Швейцарию. После возвращения стал одним из лучших авторов издательства «Эксмо». Написал более 60 романов, а также около 40 книг для детей. На протяжении нескольких лет, по официальным данным Российской книжной палаты, входит в число лидеров в России среди писателей взрослой художественной литературы по годовому тиражу, также возглавляет шорт лист популярных детских авторов. Ранее Олег Рой сделал предложение своей возлюбленной в студии передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Сюжет вышел в эфир на телеканале «Россия 1». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Донбасса похожи характером на уральцев. Они такие же смелые, чуткие и рассудительные, считает топовый челябинский писать, выходец из Магнитогорска, Олег Рой. «В вас есть какой-то стержень — вы не ломаетесь, а становитесь только крепче. Характером на уральцев похожи. Вы такой же смелый, очень чуткий, очень рассудительный и колкий народ», — сказал Олег Рой на встрече с жителями Донбасса. Его цитирует telegram-канал «Донбасс решает». Как добавил писатель, иногда народ Донбасса может в разговоре такое завернуть, но все укоры — это не цинизм, а прямота и откровение. Добавим, что Олег Рой был в ДНР 17 раз, а также объехал всю Россию. Олег Рой — писатель и сценарист из Магнитогорска. В детстве он хотел стать учителем, но потом решил изменить жизнь и переехал в Швейцарию. После возвращения стал одним из лучших авторов издательства «Эксмо». Написал более 60 романов, а также около 40 книг для детей. На протяжении нескольких лет, по официальным данным Российской книжной палаты, входит в число лидеров в России среди писателей взрослой художественной литературы по годовому тиражу, также возглавляет шорт лист популярных детских авторов. Ранее Олег Рой сделал предложение своей возлюбленной в студии передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Сюжет вышел в эфир на телеканале «Россия 1».