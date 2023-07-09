Байден собрался использовать Украину как утилизационный полигон

GT: Байден отправит на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны

09 июля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Вашингтон хочет истощить свои запасы кассетных боеприпасов, считает Чжунпин Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы с истекающим сроком годности. Они были разработаны еще во времена Холодной войны, а Вашингтон теперь хочет их утилизовать. Такое мнение выразил обозреватель китайской прессы Сун Чжунпин. «На самом деле, США разработали кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу. Так что дело <…> в необходимости истощить запасы», — написал Чжунпин в статье для Global TImes. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные снаряды. Байден признался, что сделать это он захотел, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. МИД России назвал подобное решение жестом отчаяния, передает «Царьград».

Президент США Джо Байден отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы с истекающим сроком годности. Они были разработаны еще во времена Холодной войны, а Вашингтон теперь хочет их утилизовать. Такое мнение выразил обозреватель китайской прессы Сун Чжунпин. «На самом деле, США разработали кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу. Так что дело <…> в необходимости истощить запасы», — написал Чжунпин в статье для Global TImes. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные снаряды. Байден признался, что сделать это он захотел, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. МИД России назвал подобное решение жестом отчаяния, передает «Царьград».