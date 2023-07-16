Мать найденного во дворе жилого дома на севере Москвы малыша сообщила, что ее ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
«Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире. Женщина уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Прокуратура начала проверку по данному факту. Мальчик доставлен в больницу.
Сегодня, 16 июля, во дворе жилого дома на севере Москвы был найден годовалый ребенок. Мальчик лежал на траве в одном памперсе на подстилке из одежды. Малыша нашли прохожие. Признаков повреждений на теле ребенка не обнаружено.
Мать найденного во дворе жилого дома на севере Москвы малыша сообщила, что ее ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. «Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире. Женщина уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Прокуратура начала проверку по данному факту. Мальчик доставлен в больницу. Сегодня, 16 июля, во дворе жилого дома на севере Москвы был найден годовалый ребенок. Мальчик лежал на траве в одном памперсе на подстилке из одежды. Малыша нашли прохожие. Признаков повреждений на теле ребенка не обнаружено.