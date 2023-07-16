Мать найденного в Москве младенца объяснила, как он оказался на улице. Фото

Мать найденного на улице в Москве младенца сообщила, что ребенок упал с четвертого этажа
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Мать найденного под окнами жилого дома ребенка сообщила свою версию событий Фото:

Мать найденного во дворе жилого дома на севере Москвы малыша сообщила, что ее ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

«Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире. Женщина уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Прокуратура начала проверку по данному факту. Мальчик доставлен в больницу.

Сегодня, 16 июля, во дворе жилого дома на севере Москвы был найден годовалый ребенок. Мальчик лежал на траве в одном памперсе на подстилке из одежды. Малыша нашли прохожие. Признаков повреждений на теле ребенка не обнаружено.

Мать ребенка дает пояснения прокуратуре
Мать ребенка дает пояснения прокуратуре
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Мать найденного во дворе жилого дома на севере Москвы малыша сообщила, что ее ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. «Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире. Женщина уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Прокуратура начала проверку по данному факту. Мальчик доставлен в больницу. Сегодня, 16 июля, во дворе жилого дома на севере Москвы был найден годовалый ребенок. Мальчик лежал на траве в одном памперсе на подстилке из одежды. Малыша нашли прохожие. Признаков повреждений на теле ребенка не обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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