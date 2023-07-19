В Запорожье сообщили, что Каховского водохранилища больше не существует

20 июля 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Все вернулось во времена, когда не был образован водоем Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каховского водохранилища теперь не существует, на его месте остались одни только лужи, а реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Об этом заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. «Каховского водохранилища уже нет. Все вернулось в то время, когда не был образован водоем. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и „не разливаются“ на месте бывшего водохранилища», — передают слова Сигута журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого была организована эвакуация людей. Помимо этого председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что начало топить несколько населенных пунктов области. Исходя из предварительных расчетов, общий ущерб от подрыва составил около 10 млрд рублей.

Каховского водохранилища теперь не существует, на его месте остались одни только лужи, а реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Об этом заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. «Каховского водохранилища уже нет. Все вернулось в то время, когда не был образован водоем. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и „не разливаются“ на месте бывшего водохранилища», — передают слова Сигута журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую ГЭС. Из-за этого была организована эвакуация людей. Помимо этого председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что начало топить несколько населенных пунктов области. Исходя из предварительных расчетов, общий ущерб от подрыва составил около 10 млрд рублей.