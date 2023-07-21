Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

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Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли Фото:

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Голосование прошло на пленарном заседании ГД, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

Согласно положениям закона, налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Компании должны уплатить налог не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Некоторые организации будут исключены из состава плательщиков этого налога.

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Голосование прошло на пленарном заседании ГД, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента. Согласно положениям закона, налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Компании должны уплатить налог не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Некоторые организации будут исключены из состава плательщиков этого налога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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