Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Голосование прошло на пленарном заседании ГД, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.
Согласно положениям закона, налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Компании должны уплатить налог не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.
Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Некоторые организации будут исключены из состава плательщиков этого налога.
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