Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

21 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Голосование прошло на пленарном заседании ГД, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента. Согласно положениям закона, налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Компании должны уплатить налог не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Некоторые организации будут исключены из состава плательщиков этого налога.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Голосование прошло на пленарном заседании ГД, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента. Согласно положениям закона, налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. Компании должны уплатить налог не позднее 28 января 2024 года. Он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Некоторые организации будут исключены из состава плательщиков этого налога.