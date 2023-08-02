Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ

Разрешение от президента Чехии Петра Павела о вступлении в ряды ВСУ получили 14 граждан Чехии. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS.
«Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам Чехии служить в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что восьми другим чешским гражданам было отказано. В соответствии с законодательством Чехии, гражданам разрешение на службу в иностранных вооруженных силах может быть дано только президентом. В противном случае им грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством, заключили в издании.
Разрешение от президента Чехии Петра Павела о вступлении в ряды ВСУ получили 14 граждан Чехии. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS. «Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам Чехии служить в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что восьми другим чешским гражданам было отказано. В соответствии с законодательством Чехии, гражданам разрешение на службу в иностранных вооруженных силах может быть дано только президентом. В противном случае им грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством, заключили в издании.