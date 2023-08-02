Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Петр Павел дал добро 14 гражданам Чехии на службу в ВСУ, пишет iROZHLAS Фото:
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Разрешение от президента Чехии Петра Павела о вступлении в ряды ВСУ получили 14 граждан Чехии. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS.

«Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам Чехии служить в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что восьми другим чешским гражданам было отказано. В соответствии с законодательством Чехии, гражданам разрешение на службу в иностранных вооруженных силах может быть дано только президентом. В противном случае им грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством, заключили в издании.

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Разрешение от президента Чехии Петра Павела о вступлении в ряды ВСУ получили 14 граждан Чехии. Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS. «Президент Чехии Павел разрешил 14 гражданам Чехии служить в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что восьми другим чешским гражданам было отказано. В соответствии с законодательством Чехии, гражданам разрешение на службу в иностранных вооруженных силах может быть дано только президентом. В противном случае им грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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