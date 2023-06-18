Президент Чехии: у ВСУ в 2023 году будет лишь одна попытка наступления

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
В 2023 году могут начаться мирные переговоры, заявил Петр Павел Фото:

Вооруженные силы Украины имеют только одну попытку контрнаступления, поскольку второе такое наступление в этом году провести не получится. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Я сказал, что у них есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году, так как, если бы контрнаступление, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится», — сказал Павел в эфире телеканала CNN prima news. По его словам, в 2023 году могут начаться мирные переговоры, или конфликт будет заморожен до следующего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинская армия уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины имеют только одну попытку контрнаступления, поскольку второе такое наступление в этом году провести не получится. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Я сказал, что у них есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году, так как, если бы контрнаступление, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится», — сказал Павел в эфире телеканала CNN prima news. По его словам, в 2023 году могут начаться мирные переговоры, или конфликт будет заморожен до следующего года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинская армия уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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