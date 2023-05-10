Чехия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы «Куб»

Чехия продолжает оказывать поддержку Украине и готовится предоставить Киеву зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
«Чехия также продолжает помогать Украине. В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут два зенитно-ракетных комплекса „Куб“», — подчеркнул Петр Павел
Ранее Павел говорил, что Украине для успешного контрнаступления не хватает военной техники и боеприпасов. Глава страны говорил о возможности наладить собственное оружейное производство на территории Киева. Также чешский глава уточнял, что Запад сделал Москву только сильнее в своих попытках ее ослабить. Страны Запада продолжают помогать Украине после начала российской спецоперации.
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