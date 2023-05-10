Чехия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы «Куб»

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Чехия продолжает оказывать поддержку Украине, заявил Петр Павел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чехия продолжает оказывать поддержку Украине и готовится предоставить Киеву зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Чехия также продолжает помогать Украине. В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут два зенитно-ракетных комплекса „Куб“», — подчеркнул Петр Павел изданию Radiozurnal.

Ранее Павел говорил, что Украине для успешного контрнаступления не хватает военной техники и боеприпасов. Глава страны говорил о возможности наладить собственное оружейное производство на территории Киева. Также чешский глава уточнял, что Запад сделал Москву только сильнее в своих попытках ее ослабить. Страны Запада продолжают помогать Украине после начала российской спецоперации.

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Чехия продолжает оказывать поддержку Украине и готовится предоставить Киеву зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Чехия также продолжает помогать Украине. В ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут два зенитно-ракетных комплекса „Куб“», — подчеркнул Петр Павел изданию Radiozurnal. Ранее Павел говорил, что Украине для успешного контрнаступления не хватает военной техники и боеприпасов. Глава страны говорил о возможности наладить собственное оружейное производство на территории Киева. Также чешский глава уточнял, что Запад сделал Москву только сильнее в своих попытках ее ослабить. Страны Запада продолжают помогать Украине после начала российской спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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