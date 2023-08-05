05 августа 2023

На монументе «Родина-мать» в Киеве началась установка трезубца вместо герба СССР

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Украина, архив. Пермь, украинцы, киев, родина мать
Герб СССР заменят на трезубец Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве строители приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать», его планируют заменить на трезубец. Работы планируют завершить до 24 августа, сообщил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

«Работы [на монументе „Родина-мать“ в Киеве] должны завершиться ко Дню независимости Украины (отмечается 24 августа — прим. URA.RU). Сам герб СССР отправят на хранение в музей», — пояснил Ростислав Карандеев, передает издание «Страна». К демонтажу приступили вечером 5 июля. Ранее аллею городов-героев у памятника закрыли маскировочной сеткой.

После начала спецоперации начался процесс переименования памятников и улиц на Украине. В Киеве заявляли, что монумент «Родина-мать» будет переименован в «Украина-мать» и переделан. Демонтированные элементы планируют переместить в музей истории страны во Второй мировой войне.

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В Киеве строители приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать», его планируют заменить на трезубец. Работы планируют завершить до 24 августа, сообщил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Работы [на монументе „Родина-мать“ в Киеве] должны завершиться ко Дню независимости Украины (отмечается 24 августа — прим. URA.RU). Сам герб СССР отправят на хранение в музей», — пояснил Ростислав Карандеев, передает издание «Страна». К демонтажу приступили вечером 5 июля. Ранее аллею городов-героев у памятника закрыли маскировочной сеткой. После начала спецоперации начался процесс переименования памятников и улиц на Украине. В Киеве заявляли, что монумент «Родина-мать» будет переименован в «Украина-мать» и переделан. Демонтированные элементы планируют переместить в музей истории страны во Второй мировой войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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