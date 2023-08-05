На монументе «Родина-мать» в Киеве началась установка трезубца вместо герба СССР

05 августа 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Герб СССР заменят на трезубец Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве строители приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать», его планируют заменить на трезубец. Работы планируют завершить до 24 августа, сообщил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Работы [на монументе „Родина-мать“ в Киеве] должны завершиться ко Дню независимости Украины (отмечается 24 августа — прим. URA.RU). Сам герб СССР отправят на хранение в музей», — пояснил Ростислав Карандеев, передает издание «Страна». К демонтажу приступили вечером 5 июля. Ранее аллею городов-героев у памятника закрыли маскировочной сеткой. После начала спецоперации начался процесс переименования памятников и улиц на Украине. В Киеве заявляли, что монумент «Родина-мать» будет переименован в «Украина-мать» и переделан. Демонтированные элементы планируют переместить в музей истории страны во Второй мировой войне.

В Киеве строители приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать», его планируют заменить на трезубец. Работы планируют завершить до 24 августа, сообщил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Работы [на монументе „Родина-мать“ в Киеве] должны завершиться ко Дню независимости Украины (отмечается 24 августа — прим. URA.RU). Сам герб СССР отправят на хранение в музей», — пояснил Ростислав Карандеев, передает издание «Страна». К демонтажу приступили вечером 5 июля. Ранее аллею городов-героев у памятника закрыли маскировочной сеткой. После начала спецоперации начался процесс переименования памятников и улиц на Украине. В Киеве заявляли, что монумент «Родина-мать» будет переименован в «Украина-мать» и переделан. Демонтированные элементы планируют переместить в музей истории страны во Второй мировой войне.