CNN: США думают над отправкой Украине ATACMS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, залп, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock, умная, ATACMS, М270
США рассматривают возможность отправки Украине ATACMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США обсуждают вопрос поставки Украине баллистические ракеты ATACMS. Ранее администрация американского президента Джо Байдена твердо придерживалась отказа отправлять такие ракеты Киеву.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки [Украине] армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS)», — сообщает CNN. Там отмечают, что недавно Вашингтон поставил украинским силам кассетные боеприпасы.

Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. По ее словам, Киеву нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов. Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США обсуждают вопрос поставки Украине баллистические ракеты ATACMS. Ранее администрация американского президента Джо Байдена твердо придерживалась отказа отправлять такие ракеты Киеву. «Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки [Украине] армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS)», — сообщает CNN. Там отмечают, что недавно Вашингтон поставил украинским силам кассетные боеприпасы. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. По ее словам, Киеву нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов. Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...