CNN: США думают над отправкой Украине ATACMS 27 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 + США рассматривают возможность отправки Украине ATACMS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обсуждают вопрос поставки Украине баллистические ракеты ATACMS. Ранее администрация американского президента Джо Байдена твердо придерживалась отказа отправлять такие ракеты Киеву. «Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки [Украине] армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS)», — сообщает CNN. Там отмечают, что недавно Вашингтон поставил украинским силам кассетные боеприпасы. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. По ее словам, Киеву нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов. Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты. США обсуждают вопрос поставки Украине баллистические ракеты ATACMS. Ранее администрация американского президента Джо Байдена твердо придерживалась отказа отправлять такие ракеты Киеву. «Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки [Украине] армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS)», — сообщает CNN. Там отмечают, что недавно Вашингтон поставил украинским силам кассетные боеприпасы. Ранее украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. По ее словам, Киеву нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов. Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям