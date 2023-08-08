«Известия» узнали, почему россияне реже покупают дорогие смартфоны

«Известия»: россияне отказывают от дорогих смартфонов из-за страха утечки данных

09 августа 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Россияне стали реже покупать смартфоны, поскольку боятся их блокировок Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов из-за того, что граждане страны опасаются утечки персональных данных. Об этом сообщили участники рынка гаджетов. «Более чем на 20% снизился спрос на дорогие смартфоны известных брендов в РФ. Это связано с тем, что россияне боятся утечки личных данных, а в перспективе и полных блокировок аппаратов», — пишут «Известия», ссылаясь на источники. На этом фоне растут продажи сверхбюджетных смартфонов из Китая. В первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое. Издание пишет, что россияне стали чаще покупать телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей. В июле в России продажи китайских смартфонов достигли 80%. Благодаря этому продажи смартфонов в стране превзошли докризисный уровень, который был в 2021-м. До конца 2023-го в России откроют завод по производству отечественных смартфонов.

В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов из-за того, что граждане страны опасаются утечки персональных данных. Об этом сообщили участники рынка гаджетов. «Более чем на 20% снизился спрос на дорогие смартфоны известных брендов в РФ. Это связано с тем, что россияне боятся утечки личных данных, а в перспективе и полных блокировок аппаратов», — пишут «Известия», ссылаясь на источники. На этом фоне растут продажи сверхбюджетных смартфонов из Китая. В первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое. Издание пишет, что россияне стали чаще покупать телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей. В июле в России продажи китайских смартфонов достигли 80%. Благодаря этому продажи смартфонов в стране превзошли докризисный уровень, который был в 2021-м. До конца 2023-го в России откроют завод по производству отечественных смартфонов.