08 августа 2023

«Известия» узнали, почему россияне реже покупают дорогие смартфоны

«Известия»: россияне отказывают от дорогих смартфонов из-за страха утечки данных
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне стали реже покупать смартфоны, поскольку боятся их блокировок Фото:

В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов из-за того, что граждане страны опасаются утечки персональных данных. Об этом сообщили участники рынка гаджетов.

«Более чем на 20% снизился спрос на дорогие смартфоны известных брендов в РФ. Это связано с тем, что россияне боятся утечки личных данных, а в перспективе и полных блокировок аппаратов», — пишут «Известия», ссылаясь на источники.

На этом фоне растут продажи сверхбюджетных смартфонов из Китая. В первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое. Издание пишет, что россияне стали чаще покупать телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей.

В июле в России продажи китайских смартфонов достигли 80%. Благодаря этому продажи смартфонов в стране превзошли докризисный уровень, который был в 2021-м. До конца 2023-го в России откроют завод по производству отечественных смартфонов.

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В России за год более чем на 20% сократился спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов из-за того, что граждане страны опасаются утечки персональных данных. Об этом сообщили участники рынка гаджетов. «Более чем на 20% снизился спрос на дорогие смартфоны известных брендов в РФ. Это связано с тем, что россияне боятся утечки личных данных, а в перспективе и полных блокировок аппаратов», — пишут «Известия», ссылаясь на источники. На этом фоне растут продажи сверхбюджетных смартфонов из Китая. В первом полугодии 2023-го этот показатель увеличился вдвое. Издание пишет, что россияне стали чаще покупать телефоны стоимостью до 15 тысяч рублей. В июле в России продажи китайских смартфонов достигли 80%. Благодаря этому продажи смартфонов в стране превзошли докризисный уровень, который был в 2021-м. До конца 2023-го в России откроют завод по производству отечественных смартфонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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