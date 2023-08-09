112: директор компании, на территории которой произошел взрыв, доставлен на допрос

Гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев после взрыва на заводе Сергиевом Посаде был доставлен на допрос. Сейчас он находится в СК.
«Сергей Чанкаев сейчас находится на допросе в СК. Гендиректору пока не предъявлено обвинение, и он находится без какого-либо статуса», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что Чанкаеву принадлежит ангар, на территории которого произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК России по Московской области. Ответ ожидается.
Ранее Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, который его компания арендовала. По его информации, ЧП случилось в соседнем ангаре.
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