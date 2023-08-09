112: директор компании, на территории которой произошел взрыв, доставлен на допрос

112: директор компании «Пиро-Росс» Чанкаев доставлен на допрос после взрыва в Сергиевом Посаде
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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
Число пострадавших от взрыва на заводе достигло 52 человек Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев после взрыва на заводе Сергиевом Посаде был доставлен на допрос. Сейчас он находится в СК.

«Сергей Чанкаев сейчас находится на допросе в СК. Гендиректору пока не предъявлено обвинение, и он находится без какого-либо статуса», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что Чанкаеву принадлежит ангар, на территории которого произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека.

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Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК России по Московской области. Ответ ожидается.

Ранее Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, который его компания арендовала. По его информации, ЧП случилось в соседнем ангаре.

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Гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев после взрыва на заводе Сергиевом Посаде был доставлен на допрос. Сейчас он находится в СК. «Сергей Чанкаев сейчас находится на допросе в СК. Гендиректору пока не предъявлено обвинение, и он находится без какого-либо статуса», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что Чанкаеву принадлежит ангар, на территории которого произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК России по Московской области. Ответ ожидается. Ранее Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, который его компания арендовала. По его информации, ЧП случилось в соседнем ангаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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