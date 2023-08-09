112: директор компании, на территории которой произошел взрыв, доставлен на допрос

112: директор компании «Пиро-Росс» Чанкаев доставлен на допрос после взрыва в Сергиевом Посаде

09 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Число пострадавших от взрыва на заводе достигло 52 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев после взрыва на заводе Сергиевом Посаде был доставлен на допрос. Сейчас он находится в СК. «Сергей Чанкаев сейчас находится на допросе в СК. Гендиректору пока не предъявлено обвинение, и он находится без какого-либо статуса», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что Чанкаеву принадлежит ангар, на территории которого произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека. Новость по теме Число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 49 человек: что известно о взрыве к этому часу Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК России по Московской области. Ответ ожидается. Ранее Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, который его компания арендовала. По его информации, ЧП случилось в соседнем ангаре.

Гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев после взрыва на заводе Сергиевом Посаде был доставлен на допрос. Сейчас он находится в СК. «Сергей Чанкаев сейчас находится на допросе в СК. Гендиректору пока не предъявлено обвинение, и он находится без какого-либо статуса», — передает telegram-канал 112. Отмечается, что Чанкаеву принадлежит ангар, на территории которого произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК России по Московской области. Ответ ожидается. Ранее Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, который его компания арендовала. По его информации, ЧП случилось в соседнем ангаре.