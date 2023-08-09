Mash назвал причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Видео

Mash: причиной ЧП на заводе в Сергиевом Посаде стал взрыв пиротехники
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
В Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники, пишет Mash Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» стал причиной происшествия на заводе в Сергиевом Посаде. В результате инцидента насчитывается 18 пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По нашей информации, рванул склад пиротехники компании Пиро-Росс», — сообщает канал. Там добавили, что на заводе в Сергиевом Посаде была объявлена полная эвакуация. Согласно данным Mash, число пострадавших увеличилось до 18 человек.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе. В окрестных домах выбиты окна.

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Взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» стал причиной происшествия на заводе в Сергиевом Посаде. В результате инцидента насчитывается 18 пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «По нашей информации, рванул склад пиротехники компании Пиро-Росс», — сообщает канал. Там добавили, что на заводе в Сергиевом Посаде была объявлена полная эвакуация. Согласно данным Mash, число пострадавших увеличилось до 18 человек. Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе. В окрестных домах выбиты окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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