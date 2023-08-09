В Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники, пишет Mash
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» стал причиной происшествия на заводе в Сергиевом Посаде. В результате инцидента насчитывается 18 пострадавших. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«По нашей информации, рванул склад пиротехники компании Пиро-Росс», — сообщает канал. Там добавили, что на заводе в Сергиевом Посаде была объявлена полная эвакуация. Согласно данным Mash, число пострадавших увеличилось до 18 человек.
Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе. В окрестных домах выбиты окна.
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