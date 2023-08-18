Глава ЦИК Памфилова: демократия Запада не подходит для России

Россия не приемлет западное видение демократии, уточнила Элла Памфилова
Демократия в западном понимании России не нужна. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«У нас точно не такая система как на Западе, и не надо нам [такой демократии]», — подчеркнула Элла Памфилова во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов». Трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».
Так она отреагировала на недавние слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что в России действует не демократия, а «дорогостоящая бюрократия». Памфилова отметила, что на Западе «действует власть меньшинства» и такая концепция России не подходит.
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