Глава ЦИК Памфилова: демократия Запада не подходит для России

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ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Россия не приемлет западное видение демократии, уточнила Элла Памфилова Фото:

Демократия в западном понимании России не нужна. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«У нас точно не такая система как на Западе, и не надо нам [такой демократии]», — подчеркнула Элла Памфилова во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов». Трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте».

Так она отреагировала на недавние слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что в России действует не демократия, а «дорогостоящая бюрократия». Памфилова отметила, что на Западе «действует власть меньшинства» и такая концепция России не подходит.

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Демократия в западном понимании России не нужна. С соответствующим заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «У нас точно не такая система как на Западе, и не надо нам [такой демократии]», — подчеркнула Элла Памфилова во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов». Трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте». Так она отреагировала на недавние слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что в России действует не демократия, а «дорогостоящая бюрократия». Памфилова отметила, что на Западе «действует власть меньшинства» и такая концепция России не подходит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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