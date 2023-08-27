ВС России ударили по аэродрому в Киевской области

ВС России нанесли высокоточный удар по аэродрому в Киевской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В поселке Пинчуки Киевской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому. Все указанные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута», — заявили в оборонном ведомстве во время брифинга. Уточняется, что все цели были успешно поражены.
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