ВС России ударили по аэродрому в Киевской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
ВС России нанесли высокоточный удар по аэродрому в Киевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Пинчуки Киевской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому. Все указанные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута», — заявили в оборонном ведомстве во время брифинга. Уточняется, что все цели были успешно поражены.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Пинчуки Киевской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому. Все указанные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута», — заявили в оборонном ведомстве во время брифинга. Уточняется, что все цели были успешно поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...