В CNN заявили, что у ВСУ «тикают часики»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу, stock
Запад оказывает на Украину сильное давление, считает аналитик Фото:

Времени для успешного контрнаступления у Украины остается все меньше, так как грядущее ухудшение погодных условий еще сильнее усложнит жизнь ВСУ. Такие выводы сделал американский военный аналитик Брэди Африк.

«[Часы] для Украины тикают. Осень принесла с собой ухудшение погоды и еще более сложные боевые условия», — подчеркнул Брэди Африк. Его слова передает британский телеканал CNN. Эксперт отметил, что на Украину со стороны Запада продолжает оказываться сильное давление. Исход контрнаступления может оказаться решающим в конфликте, подытожил Африк.

Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За три месяца с момента его начала, ВСУ потеряли 66 тысяч солдат и не добились результатов, отмечали в Минобороны РФ. В издании The Economist сообщали, что Вашингтон отдал под контрнаступление Киеву всего 1,5 месяца.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Времени для успешного контрнаступления у Украины остается все меньше, так как грядущее ухудшение погодных условий еще сильнее усложнит жизнь ВСУ. Такие выводы сделал американский военный аналитик Брэди Африк. «[Часы] для Украины тикают. Осень принесла с собой ухудшение погоды и еще более сложные боевые условия», — подчеркнул Брэди Африк. Его слова передает британский телеканал CNN. Эксперт отметил, что на Украину со стороны Запада продолжает оказываться сильное давление. Исход контрнаступления может оказаться решающим в конфликте, подытожил Африк. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За три месяца с момента его начала, ВСУ потеряли 66 тысяч солдат и не добились результатов, отмечали в Минобороны РФ. В издании The Economist сообщали, что Вашингтон отдал под контрнаступление Киеву всего 1,5 месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...