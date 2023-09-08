В CNN заявили, что у ВСУ «тикают часики»

08 сентября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Запад оказывает на Украину сильное давление, считает аналитик Фото: Министерство обороны Украины Времени для успешного контрнаступления у Украины остается все меньше, так как грядущее ухудшение погодных условий еще сильнее усложнит жизнь ВСУ. Такие выводы сделал американский военный аналитик Брэди Африк. «[Часы] для Украины тикают. Осень принесла с собой ухудшение погоды и еще более сложные боевые условия», — подчеркнул Брэди Африк. Его слова передает британский телеканал CNN. Эксперт отметил, что на Украину со стороны Запада продолжает оказываться сильное давление. Исход контрнаступления может оказаться решающим в конфликте, подытожил Африк. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За три месяца с момента его начала, ВСУ потеряли 66 тысяч солдат и не добились результатов, отмечали в Минобороны РФ. В издании The Economist сообщали, что Вашингтон отдал под контрнаступление Киеву всего 1,5 месяца.

Времени для успешного контрнаступления у Украины остается все меньше, так как грядущее ухудшение погодных условий еще сильнее усложнит жизнь ВСУ. Такие выводы сделал американский военный аналитик Брэди Африк. «[Часы] для Украины тикают. Осень принесла с собой ухудшение погоды и еще более сложные боевые условия», — подчеркнул Брэди Африк. Его слова передает британский телеканал CNN. Эксперт отметил, что на Украину со стороны Запада продолжает оказываться сильное давление. Исход контрнаступления может оказаться решающим в конфликте, подытожил Африк. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За три месяца с момента его начала, ВСУ потеряли 66 тысяч солдат и не добились результатов, отмечали в Минобороны РФ. В издании The Economist сообщали, что Вашингтон отдал под контрнаступление Киеву всего 1,5 месяца.