Обезглавленное тело нашли в парке в Москве. Видео

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Следственный комитет работает на месте происшествия Фото:

В парковой зоне в Москве на улице Фестивальная найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы. Следственный комитет РФ поделился видео.

«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что прокуратура пытается установить обстоятельства смерти. По предварительным данным, мужчину резали по шее и голове.

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В парковой зоне в Москве на улице Фестивальная найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы. Следственный комитет РФ поделился видео. «Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что прокуратура пытается установить обстоятельства смерти. По предварительным данным, мужчину резали по шее и голове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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