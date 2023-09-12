Следственный комитет работает на месте происшествия Фото: Григорий Бергал © URA.RU

В парковой зоне в Москве на улице Фестивальная найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы. Следственный комитет РФ поделился видео.