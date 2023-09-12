В парковой зоне в Москве на улице Фестивальная найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы. Следственный комитет РФ поделился видео.
«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что прокуратура пытается установить обстоятельства смерти. По предварительным данным, мужчину резали по шее и голове.
В парковой зоне в Москве на улице Фестивальная найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает прокуратура столицы. Следственный комитет РФ поделился видео. «Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что прокуратура пытается установить обстоятельства смерти. По предварительным данным, мужчину резали по шее и голове.