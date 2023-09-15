Путин высказался о переговорах с Киевом: всем придется плясать под «Барыню». Видео

Путин призвал Украину не плясать под чужую дудку

15 сентября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Путин призвал Украину не забывать гопак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время переговоров по Украине западные партнеры Киева и сама Украина будут плясать под русскую народную песню «Барыня». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы не отказывались от переговоров, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Для Украины важно гопак не забыть, а то будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать, а так всем придется плясать под „Барыню“. Ну, или казачок», — заявил Владимир Путин, его слова приводит telegram-канал « Кремль. Новости ». Так президент РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Украина и Россия «все-таки станцуют свое танго». Глава России отметил, что украинская сторона не сообщала ему о планах начать переговоры. Путин подчеркнул, что США, которые влияют на Украину, пытаются решить все силой. По его словам, Штаты пытаются «кого-то научить», однако они сами многое не умеют.

Во время переговоров по Украине западные партнеры Киева и сама Украина будут плясать под русскую народную песню «Барыня». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы не отказывались от переговоров, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Для Украины важно гопак не забыть, а то будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать, а так всем придется плясать под „Барыню“. Ну, или казачок», — заявил Владимир Путин, его слова приводит telegram-канал «Кремль. Новости». Так президент РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Украина и Россия «все-таки станцуют свое танго». Глава России отметил, что украинская сторона не сообщала ему о планах начать переговоры. Путин подчеркнул, что США, которые влияют на Украину, пытаются решить все силой. По его словам, Штаты пытаются «кого-то научить», однако они сами многое не умеют.