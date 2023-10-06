Медведев высоко оценил прогноз правительства Германии по экономике РФ

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев похвалил немецкое правительство за прогноз по экономике РФ Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил прогнозы канцлера Германии Олафа Шольца и главы немецкого Минобороны Анналены Бербок, касающиеся российской экономики. Ранее они заявили, что экономика РФ вырастет на 2,8% по итогам 2023 года.

«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и компания!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Ранее немецкая пресса писала, что экономическое будущее Германии выглядит «все мрачнее». В материалах указывали, что даже российская сторона, против которой вводили санкции, демонстрирует более позитивные показатели, напоминает RT.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил прогнозы канцлера Германии Олафа Шольца и главы немецкого Минобороны Анналены Бербок, касающиеся российской экономики. Ранее они заявили, что экономика РФ вырастет на 2,8% по итогам 2023 года. «Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и компания!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее немецкая пресса писала, что экономическое будущее Германии выглядит «все мрачнее». В материалах указывали, что даже российская сторона, против которой вводили санкции, демонстрирует более позитивные показатели, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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