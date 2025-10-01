Человек, упавший на пути в метро Москвы, погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В метро человек, который ранее упал на ж/д пути, погиб
В метро человек, который ранее упал на ж/д пути, погиб Фото:

В Москве на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии метро пассажир погиб в результате падения на пути под прибывающий поезд. Об этом сообщили осведомленные источники.

«Сейчас оперативные службы поднимают тело на платформу, чтобы возобновить движение», — передает источник агентства «Москва». Информация размещена в telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии московского метрополитена при движении в сторону по часовой стрелке было приостановлено движение поездов. Причиной инцидента стало падение человека на пути. Пассажирам советовали воспользоваться поездами, курсирующими в обратном направлении, а также Большой кольцевой линией и радиальными маршрутами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии метро пассажир погиб в результате падения на пути под прибывающий поезд. Об этом сообщили осведомленные источники. «Сейчас оперативные службы поднимают тело на платформу, чтобы возобновить движение», — передает источник агентства «Москва». Информация размещена в telegram-канале.  Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии московского метрополитена при движении в сторону по часовой стрелке было приостановлено движение поездов. Причиной инцидента стало падение человека на пути. Пассажирам советовали воспользоваться поездами, курсирующими в обратном направлении, а также Большой кольцевой линией и радиальными маршрутами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...