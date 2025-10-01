Человек, упавший на пути в метро Москвы, погиб

В Москве на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии метро пассажир погиб в результате падения на пути под прибывающий поезд. Об этом сообщили осведомленные источники.
«Сейчас оперативные службы поднимают тело на платформу, чтобы возобновить движение», — передает источник агентства «Москва». Информация размещена в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии московского метрополитена при движении в сторону по часовой стрелке было приостановлено движение поездов. Причиной инцидента стало падение человека на пути. Пассажирам советовали воспользоваться поездами, курсирующими в обратном направлении, а также Большой кольцевой линией и радиальными маршрутами.
