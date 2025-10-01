Стало известно о стене, которую ЕС строит на границе с РФ и Беларусью

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил с трибуны ООН о строительстве новой «стены» на границе ЕС с Россией и Беларусью, проведя параллели с Берлинской стеной. Свое предложение установить символ этого сооружения у штаб-квартиры организации он прокомментировал журналистам.
«Сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в тысячи километров на границе ЕС с Россией и Беларусью— от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни», — заявил Максим Рыженков на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Белта.
По словам министра, эта стена метровая и длиннее Берлинской «в разы», а людей вдоль нее погибло также «в разы» больше. Он обвинил Запад в возведении этого сооружения, которое, по его словам, направлено против России и Беларуси.
Рыженков сообщил, что его внезапная инициатива разместить символический элемент стены возле штаб-квартиры ООН была воспринята рядом участников встречи как оригинальное решение. По словам министра, несколько человек лично выразили ему свое мнение, отметив: «Ваш креатив, извините за выражение, просто зашкаливает».
Ранее страны Евросоюза начали реализацию проекта «стена дронов» на восточной границе с Россией и Беларусью, предусматривающего создание многоуровневой инфраструктуры для защиты от беспилотников. Инициатива вызвала разногласия внутри ЕС из-за распределения ресурсов между государствами, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры в мировой истории редко приводили к положительным результатам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.