Сотрудники таможенного поста аэропорта Домодедово задержали гражданку Бразилии, подозреваемую в попытке незаконного ввоза наркотиков внутриполостным способом. По данным ведомства, 22-летняя пассажирка, прибывшая рейсом из Дубая, была остановлена в «зеленом» коридоре в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий. Об этом для URA.RU сообщила пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.
«В результате проведения таможенного досмотра обнаружено два презерватива с порошкообразным веществом внутри, один из которых находился в нижнем белье пассажирки, второй сокрыт внутриполостным способом», — говорится в заявлении пресс-секретаря. Информация есть в распоряжении URA.RU.
Девушка пояснила, что вещество представляет собой кокаин, который она согласилась перевезти по просьбе неустановленного мужчины за денежное вознаграждение. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином общей массой 250 граммов. Сейчас иностранка заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее в Москве задержали адвоката, которого подозревают в попытке незаконного сбыта наркотиков. В столичном Следкоме сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, преследуя корыстные цели, не позднее 26 августа приобрел жидкость массой 82 109 граммов, в составе которой экспертами выявлено наркотическое средство. Позже он расфасовал это вещество по пяти канистрам для дальнейшей реализации и спрятал их в тайнике в Московской области.
