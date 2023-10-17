В России впервые проложили дороги из нового материала

MOTOR.ru: в России проложили дороги из переработанных покрышек

17 октября 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

В Москве впервые в стране проложили дороги из переработанных покрышек Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве начали прокладывать дороги из переработанных покрышек. Автором этой технологии стал Нанотехнологической центр композитов. Об этом сообщает издание MOTOR.ru. Впервые в России начали прокладывать дороги из переработанных покрышек при строительстве жилого комплекса. Создал данную технологию Нанотехнологической центр композитов. Автор материала объясняет, что плиты из резины имеют преимущество перед бетонными. Они не требуют особых подготовительных работ перед укладкой, в три раза легче и менее подвержены повреждениям. На версиях таких плит, имеющих самую высокую плотность, можно разместить гусеничную технику, массой до 110 тонн. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дорожное строительство в стране идет очень хорошими темпами. По его словам, в период 2023 года будет приведено в нормативное состояние и построено свыше 31 тысячи километров дорог.

В Москве начали прокладывать дороги из переработанных покрышек. Автором этой технологии стал Нанотехнологической центр композитов. Об этом сообщает издание MOTOR.ru. Впервые в России начали прокладывать дороги из переработанных покрышек при строительстве жилого комплекса. Создал данную технологию Нанотехнологической центр композитов. Автор материала объясняет, что плиты из резины имеют преимущество перед бетонными. Они не требуют особых подготовительных работ перед укладкой, в три раза легче и менее подвержены повреждениям. На версиях таких плит, имеющих самую высокую плотность, можно разместить гусеничную технику, массой до 110 тонн. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дорожное строительство в стране идет очень хорошими темпами. По его словам, в период 2023 года будет приведено в нормативное состояние и построено свыше 31 тысячи километров дорог.