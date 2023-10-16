Владимир Путин подвел итоги работы дорожной отрасли

Власти построят и отремонтируют более 31 тысячи километров дорог

16 октября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов дорожного строительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дорожное строительство идет очень хорошими темпами. Промежуточные итоги реализации объектов транспортной инфраструктуры подвел президент России Владимир Путин, принимавший по видеосвязи участие в открытии новых участков трасс. «Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», — отметил в начале встречи президент России Владимир Путин. На встрече глава государства объявил об открытии участков трассы «Кавказ», которая входит в транспортный коридор «Север-Юг» и является важным элементом обеспечения транспортной доступности региона. «Мы продолжим реализацию планов по модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населенных пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора «Север-Юг», — сказал Владимир Путин. В 2023 году будет построено и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог, рассказал глава государства. «Темп очень хороший. В следующем году отрасль должна выйти на новый рубеж — привести в нормативное состояние 85 процентов магистралей в крупнейших агломерациях страны», — анонсировал президент. Владимир Путин добавил, что трасса «Дон» обзавелась новыми развязками в районе города Геленджик. Также по словам президента было завершено обновление участка дороги Пермь-Екатеринбург, закончен первый этап строительства мостового перехода в городе Подпорожье Ленинградской области и выполнен капитальный ремонт моста в Мариуполе. Ранее глава федерального дорожного агентства Роман Новиков рассказал на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным о темпах строительства дорог. Новиков отметил, что все показатели, которые были поставлены в первый год пятилетнего плана дорожных работ будут выполнены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дорожное строительство идет очень хорошими темпами. Промежуточные итоги реализации объектов транспортной инфраструктуры подвел президент России Владимир Путин, принимавший по видеосвязи участие в открытии новых участков трасс. «Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», — отметил в начале встречи президент России Владимир Путин. На встрече глава государства объявил об открытии участков трассы «Кавказ», которая входит в транспортный коридор «Север-Юг» и является важным элементом обеспечения транспортной доступности региона. «Мы продолжим реализацию планов по модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населенных пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора «Север-Юг», — сказал Владимир Путин. В 2023 году будет построено и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог, рассказал глава государства. «Темп очень хороший. В следующем году отрасль должна выйти на новый рубеж — привести в нормативное состояние 85 процентов магистралей в крупнейших агломерациях страны», — анонсировал президент. Владимир Путин добавил, что трасса «Дон» обзавелась новыми развязками в районе города Геленджик. Также по словам президента было завершено обновление участка дороги Пермь-Екатеринбург, закончен первый этап строительства мостового перехода в городе Подпорожье Ленинградской области и выполнен капитальный ремонт моста в Мариуполе. Ранее глава федерального дорожного агентства Роман Новиков рассказал на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным о темпах строительства дорог. Новиков отметил, что все показатели, которые были поставлены в первый год пятилетнего плана дорожных работ будут выполнены.