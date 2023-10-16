Владимир Путин подвел итоги работы дорожной отрасли

Дорожное строительство идет очень хорошими темпами. Промежуточные итоги реализации объектов транспортной инфраструктуры подвел президент России Владимир Путин, принимавший по видеосвязи участие в открытии новых участков трасс.
«Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», — отметил в начале встречи президент России Владимир Путин.
На встрече глава государства объявил об открытии участков трассы «Кавказ», которая входит в транспортный коридор «Север-Юг» и является важным элементом обеспечения транспортной доступности региона. «Мы продолжим реализацию планов по модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населенных пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора «Север-Юг», — сказал Владимир Путин.
В 2023 году будет построено и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог, рассказал глава государства. «Темп очень хороший. В следующем году отрасль должна выйти на новый рубеж — привести в нормативное состояние 85 процентов магистралей в крупнейших агломерациях страны», — анонсировал президент.
Владимир Путин добавил, что трасса «Дон» обзавелась новыми развязками в районе города Геленджик. Также по словам президента было завершено обновление участка дороги Пермь-Екатеринбург, закончен первый этап строительства мостового перехода в городе Подпорожье Ленинградской области и выполнен капитальный ремонт моста в Мариуполе.
Ранее глава федерального дорожного агентства Роман Новиков рассказал на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным о темпах строительства дорог. Новиков отметил, что все показатели, которые были поставлены в первый год пятилетнего плана дорожных работ будут выполнены.
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