Замминистра труда Вовченко: половина раненых участников СВО потеряли конечности 17 октября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 + Алексей Вовченко прокомментировал процент ампутаций среди участников СВО, которые получили ранения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У более половины участников спецоперации, которые получили увечья, ампутированы конечности. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко во время круглого стола в Совфеде. «Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований… это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — заявил Алексей Вовченко. Прямой эфир шел на сайте Совета Федерации . Вовченко отметил, что у 80% человек, которые получили увечья, ампутированы ноги. У более половины участников спецоперации, которые получили увечья, ампутированы конечности. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко во время круглого стола в Совфеде. «Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований… это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — заявил Алексей Вовченко. Прямой эфир шел на сайте Совета Федерации. Вовченко отметил, что у 80% человек, которые получили увечья, ампутированы ноги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям