Замминистра труда Вовченко: половина раненых участников СВО потеряли конечности

Алексей Вовченко прокомментировал процент ампутаций среди участников СВО, которые получили ранения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У более половины участников спецоперации, которые получили увечья, ампутированы конечности. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко во время круглого стола в Совфеде.
«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований… это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — заявил Алексей Вовченко. Прямой эфир шел на сайте
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