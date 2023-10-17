Замминистра труда Вовченко: половина раненых участников СВО потеряли конечности

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Алексей Вовченко прокомментировал процент ампутаций среди участников СВО, которые получили ранения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У более половины участников спецоперации, которые получили увечья, ампутированы конечности. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко во время круглого стола в Совфеде.

«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований… это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — заявил Алексей Вовченко. Прямой эфир шел на сайте Совета Федерации. Вовченко отметил, что у 80% человек, которые получили увечья, ампутированы ноги.

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У более половины участников спецоперации, которые получили увечья, ампутированы конечности. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко во время круглого стола в Совфеде. «Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований… это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — заявил Алексей Вовченко. Прямой эфир шел на сайте Совета Федерации. Вовченко отметил, что у 80% человек, которые получили увечья, ампутированы ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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